Alberto Castagna | il ricordo della figlia Carolina sulla sua morte | che malattia aveva?

'Mi sono spaventata. Soprattutto perché non aveva più i baffi, glieli avevano tagliati, non lo avevo mai visto così': Carolina, 31 anni, unica figlia di Alberto Castagna, ha raccontato così il momento in cui, da bambina, andò a trovare suo padre in ospedale. Il giornalista e popolarissimo conduttore tv è scomparso nel 2005 a 59 anni, per emorragia interna.

Carolina Castagna: «Io, papà Alberto e il karaoke con Baudo. Uno choc in ospedale vederlo senza baffi. Era... Corriere della Sera

