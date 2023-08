Alba Parietti contro Vannacci dopo critiche a Non Sono una Signora

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Il casoè ormai sulla bocca di tuttila bufera sul libro 'Il Mondo al Contrario' in cui ha espresso idee omofobe, sessiste e razziste. 357 pagine di urla «le minoranze», per citarlo, che gli è costata un'inchiesta volta all'accertamento dei fatti per verificare se ha violato il Testo unico dell'ordinamento militare. Tra i bersagli di, che si sta garantendo una visibilità senza precedenti, c'è anche il programma Nonunacondotto dasu Rai2: "In tv viene esaltata in maniera sbilanciata l'omosessualità. Lo dimostra il nuovo programma diNonunacontinuando nella ormai diffusa e certosina opera di banalizzazione e ...

Di quando negli anni Novanta decisero che la sede Rai andava valorizzata, e mandarono lui ea condurre una Domenica In da lì. Toto, lascia stare Vladimir, dimmi com'era lavorare con una ...Il ministro del Turismo Daniela Santanché esaranno tra gli ospiti di Manuela Moreno questa sera (martedì 22 agosto) a "Filorosso", in onda alle 21.20 su Rai 3. Durante la puntata si farà un primo bilancio dell'estate degli ...... a 77 anni , con Mario Di Cosmo in una celebrazione che ha coinvolto numerosi volti noti dello spettacolo tra cui Nancy Brilli, Stefania Orlando e. Ricky Tognazzi il primo concorrente ...

Vannacci critica Alba Parietti: la tv italiana “esalta l’omosessualità, prova ne è il suo… Il Fatto Quotidiano

"Nelle altre trasmissioni la fluidità viene derisa, ci sono personaggi che si travestono in modo macchiettistico, chiedo a Vannacci lì va bene" ...Tra le numerose personalità che hanno espresso il loro dolore per la scomparsa di Toto Cutugno, icone della musica italiana, Carlo Conti si distingue per la profondità del suo affetto e la storica col ...