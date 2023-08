Al via il primo Festival della Lettura ‘Storie di carta’

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Tempo di: 2 minutiOggi prende il via a Campolattaro la prima edizione del“Storie di carta” a cura di Ernesto Razzano in collaborazione con la libreria Casa Naima, promosso dal Comune di Campolattaro in collaborazione con la Pro Loco. Tre incontri con gli autori, uno al giorno, per tre giorni. Oggi, mercoledì 23 agosto, alle 19.30 nella Villa di Campolattaro ci sarà la presentazione del romanzo Firenze lo sai di Ernesto Razzano che dialogherà del libro con Pasquale Bosco. Domani, giovedì 24 agosto, sempre nella Villa, alle 18 sarà la volta di Mixed by Erry, il libro da cui è stato tratto il film di recente uscita. Saranno presenti l’autrice Simona Frasca e l’editore Carlo Coviello, conduce l’incontro Raffaele Calvanese. Venerdì 25 agosto, si cambia location e si va nel borgo storico per ...