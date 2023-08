Al Tai vs Al Wahda – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Due squadre che hanno lottato nel finale della scorsa stagione si incontrano giovedì 24 agosto in Saudi Pro League, quando l’Al Tai ospiterà l’Al. La scorsa stagione i due club si sono incontrati nella massima serie per la prima volta dal 2008, con l’Alche si è imposto in entrambe le occasioni per un solo gol di scarto. Il calico di inizio di Al Tai vs Alè previsto alle 17 Anteprima della partita Al Tai vs Ala che punto sono le due squadre Al Tai Dopo il successo per 1-0 sul Damac nella giornata inaugurale, che ha risollevato il morale dopo il pessimo finale della campagna 2022-23, l’Al Tai è caduto in disgrazia nel fine settimana. La sconfitta per 2-0 contro i campioni dell’Al Ittihad era comunque prevedibile, e si è ripetuta anche quando le due squadre si sono incontrate ...