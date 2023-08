Affitti brevi e B&B. Le città sono sotto assedio

Leggi su panorama

(Di mercoledì 23 agosto 2023) L’assalto dei turisti in italia (quest’anno, oltre 440 milioni di presenze) sta trasformando le- soprattutto quelle d’arte - in parchi giochi. Dove dilagano gli, i residenti vanno altrove, scuole, ospedali e servizi pubblici si riducono. Da Firenze a Venezia passando per Milano e Roma, mai come quest’anno i turisti hanno preso d’assalto il nostro Paese. I dati di Demoskopica parlano chiaro: 442 milioni di presenze attese, con un +12,2 per cento rispetto all’anno scorso. Uno tsunami di persone con una spesa prevista di 89 miliardi di euro (+22,8 per cento rispetto al 2022). Un toccasana per l’economia, da una parte. «Eppure non si moltiplicano solo le presenze, ma anche gli effetti negativi» esordisce Sarah Gainsforth autrice di Airbnbmerce (DeriveApprodi). «Lenon ...