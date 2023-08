Affari Tuoi in onda da domenica 10 settembre. Ecco come partecipare

Leggi su davidemaggio

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Amadeus (US Rai) Forte degli ascolti favorevoli del ritorno, avvenuto lo scorso aprile dopo sei anni di assenza dall’access prime time, Amadeus è pronto per tornare al timone di, giunto alla sedicesima edizione. Sono infatti attualmente in rotazione i promo del game show che andrà insu Rai1 a partire da10. Il regolamento dirimarrà invariato rispetto a quello già messo in atto per l’ultima edizione: uno dei 20 rappresentanti delle 20 regioni del Paese, precedentemente selezionato dal notaio, sarà infatti chiamato ad affrontare i pacchi, con i tranelli del Dottore, insieme ad un familiare. Non mancheranno il gioco finale della Regione fortunata, cosìlo smartphone continuerà ad essere utilizzato ...