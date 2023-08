AEW | Rottura con Keith Lee? Arriva la ricostruzione che chiarisce l’accaduto

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Negli ultimi giorni è circolata molto sul web la voce chesarebbe in procinto di lasciare la AEW. Alla base di questi rumor c’è stato un errore di comunicazione tra le parti che avrebbe fatto nascere un’incomprensione., infatti, avrebbe lasciato l’edificio durante le riprese di Dynamite e Rampage della scorsa settimana senza lavorare allo show. Un’incomprensione tra le parti Fightful ha verificato la notizia e ha scoperto cheera effettivamente presente alle riunioni pre-Dynamite e Rampage della scorsa settimana. A un certo punto, aè stato detto che non sarebbe stato utilizzato per Dynamite e ha lasciato l’edificio, come spesso accade quando alle persone viene detto che non sono necessarie per uno show. A un certo punto, però, è stato inserito ...

Santana, wrestler della AEW, sembrerebbe essere finalmente pronto per il ritorno dopo il grave infortunio al ginocchio, ma non in coppia con Ortiz.