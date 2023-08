AEW | Possibile aggiunta ad All In | si sta prendendo in considerazione un Trios Match titolato

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Manca poco, ormai pochissimo ad All In e la AEW si sta preparando al meglio per l’evento proponendo una card ottima e che promette un grande spettacolo, soprattutto non si vuole deludere le attese create per l’occasione. Ma forse qualcosa potrebbe ancora cambiare, o meglio, aggiungersi e la AEW sta pensando ad un ulterioreChampionshipsInfatti sembra che l’idea sia quella di aggiungere alla card unvalido per iChampionships fra la House Of Black e il team formato dagli Acclaimed e un partner a loro scelta. La notizia è stata data dal giornalista Andrew Zarian attraverso i propri canali social e ora non resta che aspettare e vedere e questoverrà effettivamente aggiunto alla card. Expect atitle ...