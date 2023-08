Aereo si schianta tra Mosca e San Pietroburgo | dubbi sulla presenza di Prighozin

Leggi su notizie

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Uncon a bordo 10 persone si è andato are trae San. In un primo momento si era parlato delladi. Ora c’è qualcheo. Ancora una tragedia che rischia di alimentare una tensione in Russia. Secondo quanto riferito dai media locali, citati da TgCom24, uncon a bordo dieci persone si è andato are nel tratto trae San. I servizi di emergenza russi hanno confermato che non ci sono superstiti. Unsi èto in Russia: c’era Prigozhin? – Notizie.com – © AnsaStando alle prime informazioni rilasciate dal canale Telegram grey Zone, vicino alla Wagner, l’...