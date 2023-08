Aereo si schianta in Russia | i media | “C’era Prighozhin” La Wagner non conferma

Leggi su notizie

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Uncon a bordo 10 persone si è andato are tra Mosca e San Pietroburgo. In un primo momento si era parlato della presenza di Prighozin. Ora c’è qualche dubbio. Ancora una tragedia che rischia di alimentare una tensione in. Secondo quanto riferito dailocali, citati da TgCom24, uncon a bordo dieci persone si è andato are nel tratto tra Mosca e San Pietroburgo. I servizi di emergenza russi hannoto che non ci sono superstiti. Unsi èto inPrigozhin? – Notizie.com – © AnsaStando alle prime informazioni rilasciate dal canale Telegram grey Zone, vicino alla, l’appartiene a Prigozhin ...