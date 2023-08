Addio a Toto Cutugno | nel 1991 cantò “Nóter de Bèrghem” su RaiUno

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 23 agosto 2023). Il noto cantautore, compositore, paroliere e conduttore televisivo, che ha cantato successi come “L’italiano”, “Il tempo se ne va” e “Voglio andare a vivere in campagna”, è morto a ottant’anni appena compiuti lo scorso 7 luglio. Si è spento all’ospedale San Raffaele di Milano dove era ricoverato: si era aggravato negli ultimi mesi dopo una lunga malattia. Conosciuto in Italia e non solo, è stato un simbolo del nostro Paese. Moltissimi hanno apprezzato il suo stile leggero e piacevole sia in ambito artistico sia in tv. Sul piccolo schermo, fra l’altro, ha condotto “Piacere”, programma andato in onda sulla prima rete della televisione pubblica dal 1989 al 1992. Proprio mentre era al timone di questa trasmissione, in una puntata del, ha cantato la canzone ...