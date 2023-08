Adani | ‘Mercato del Milan arrapante’

Daniele, ex giocatore, ha parlato alla Bobo Tv deldell'Inter in questa sessione estiva. Ecco le sue dichiarazioni Daniele, ex giocatore, ha parlato alla Bobo Tv deldell'Inter in ......all'andamento del, a decretare le ingenti perdite sono state le accuse per frode, per aver ritoccato i bilanci e per aver violato diverse leggi, nascondendo soldi in paradisi fiscali. L'...Nel 2004 il suo nome finì nella lista didel Lecce , reduce da una bella salvezza nella ... Paci si giocava il posto in mezzo con l'esperto Danieleaccanto a Maurizio Domizzi, ma in breve ...

Inter, Adani: 'Ma quale sfortuna, vi spiego cosa non va e cos'ha ... Calciomercato.com