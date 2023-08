Acque di balneazione in provincia di Salerno Arpac | ulteriori risultati

Leggi su puntomagazine

(Di mercoledì 23 agosto 2023) L’Arpa Campania comunica un importante aggiornamento in merito allediindiDall’giungonorisultato in merito alle analisi condotte sulledinelladi. In diverse località, infatti, si sono concentrati – nei giorni scorsi – i controlli straordinari effettuati a seguito di segnalazioni di anomalie nell’aspetto del mare. A darne notizia una comunicazione dell’. Si sottolinea che l’Agenzia svolge prelievi ordinari, cioè programmati secondo un calendario, e straordinari, in genere per anomalie avvistate in mare dai tecnicio su specifica segnalazione. In diversi casi, nelle aree in ...