(Di mercoledì 23 agosto 2023) Appuntamento di fine agosto per i più piccoli tra gli spettatori e le loro famiglie parlando del bene più prezioso, l', con la comicità e la satira dei

Appuntamento di fine agosto per i più piccoli tra gli spettatori e le loro famiglie parlando del bene più prezioso, l'acqua, con la comicità e la satira dei burattini

Acqua Matta a Viciomaggio e il teatro dei burattini si riprende l'estate LA NAZIONE

Le musiche sono di Lorenzo Bachini, le luci di Emilio Bucci per una produzione Compagnia NATA. “Acqua Matta” racconta le avventure di Tribolino. Tribolino ha combinato un guaio: ha consumato tutta ...L’evento, a cura di Nata Teatro in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo, avrà luogo alle 18 al Museo della bonifica e dell’irrigazione (via della Migliarina 64, Viareggio) ed è promosso ...