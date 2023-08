Accelerata improvvisa | si avvicina l’addio al Napoli | può trasferirsi in bianconero

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Ai saluti con il. Ormai sembra fatta per il suo addio alla squadra azzurra, sullo sfondo un futuro inIl mercato entra nella sua fase finale. Con il campionato già iniziato e con le prime indicazioni date dal campo, le squadre sono chiamate a risolvere le situazioni ancora in bilico. Negli ultimi giorni di mercato ci sarà certamente qualche altro colpo in entrata, ma anche alcuni movimenti in uscita per sistemare esuberi e scontenti. Il, come d’altronde anche il Milan, l’Inter, la Juve, la Roma e tutte le altre squadre della Serie A, non fa eccezione. In casa azzurra una delle grane da risolvere, in un modo o in un altro, prima della fine del calciomercato estivo è quella legata a Hirving Lozano. Il messicano è in scadenza di contratto e non ha accettato la riduzione dell’ingaggio proposta dal ...