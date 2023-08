Abruzzo | l’assessore Campitelli lascia la Lega e si dimette

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 23 agosto 2023) caption id="attachment 345290" align="alignleft" width="300" Matteo Salvini/captionSi è dimesso dalla Giunta Regionale abruzzese e dallal'assessore all' Urbanistica, Territorio Demanio marittimo,Paesaggo, Energia e Rifiuti, Nicola. "Con profondo rammarico - ha comunicato Campoitelli - ho deciso dire la.Per coerenza personale e politica, tenuto conto che ricopro, attualmente, la carica di assessore poiché eletto nelle fila della, ritengo sia giusto rimettere anche le deleghe nelle mani del Presidente Marsilio. Una scelta inevitabile per riaffermare che non sono mai stato 'attaccato alla poltrona'. Al mio gruppo, agli amici ed ai tanti sostenitori di questi anni, ci tengo a ribadire che continuerò il mio impegno politico per il territorio e a sostegno dell`attuale governo ...