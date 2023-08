Abbattuti 3 droni ucraini su Mosca | uno ha colpito edificio a 5 km dal Cremlino | Raid russo sui granai di Odessa

Nove iShahed, fanno sapere le forze di difesa aerea. Potenti esplosioni anche nel porto della città di Izmail e su de villaggi vicino a Lyman , Ucraina orientale. In un bombardamento,...Uno dei tresi era schiantato su un edificio in costruzione di Moscow City, il quartiere economico della città. 23 ago 07:27 Kiev:russi contro i granai di Odessa Le forze russe ...Nuovo attacco conucraini sventato dalla Russia su Mosca, l'ultimo di una serie di raid aerei contro la capitale russa. Questa mattina le difese aeree russe hanno un abbattutoucraini nei distretti di Mozhaisky e Khimki, ha reso noto il ministero della Difesa russo. "Un terzo è stato bloccato prima di schiantarsi contro un edificio in costruzione nel centro della ...

Tre droni ucraini abbattuti su Mosca, chiusi gli aeroporti. Bombardamento russo a Lyman, 3 morti - Lo schianto del drone ucraino sul grattacielo nel quartiere degli affari di Mosca (Video) - Lo schianto del drone ucraino sul grattacielo nel quartiere degli affari di RaiNews

E sarebbe anche scoppiato un incendio, poi circoscritto, su una superficie totale di 700 metri quadrati. Nove i droni Shahed abbattuti, fanno sapere le forze di difesa aerea. Potenti esplosioni anche ...La difesa aerea russa ha abbattuto tre droni a Mosca e nella sua regione, colpita per il sesto giorno consecutivo da attacchi. Un velivolo si trovava nel distretto di Mozhaysky, nella regione ...