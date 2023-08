(Di mercoledì 23 agosto 2023)– Un momento musicale dedicato alneideldi. Questo l’atto di indirizzo dato dalla giunta che si è riunita nella giornata di lunedì. Per la conclusione del programma di eventi turistico-culturali relativi alla stagione 2023 e per diversificare l’offerta culturale, si è deciso di offrire alla città un momento musicale all’interno deidel, situati in piazza del Popolo. L’, per il quale è stata prevista una spesa massima di 10mila euro, si svolgerà entro la metà del mese di2023. Su indicazione del Sindaco di, il dirigente del servizio Cultura, Turismo e Sport ha dato mandato di adottare i necessari atti amministrativi per realizzare la ...

...delle imprese dei paesi BRICS al Forum economico orientale di Vladivostok neldi quest'... ministro del Commercio cinese, a nome del presidente Xi Jinging, che non ha partecipato all', ...L', per il quale è stata prevista una spesa massima di 10mila euro, si svolgerà entro la metà del mese di2023. Su indicazione del Sindaco di Latina, il dirigente del servizio Cultura,...... è quanto propone a Foligno dal 27 agosto al 9la 44/a edizione del Festival Segni ... Ogniviene partecipato nei vari centri. Un altro fattore da segnalare è il collegamento con la ...

A settembre un evento jazz nei giardini del Comune di Latina Comune di Latina

La serata conclusiva del festival si terrà domenica 3 settembre con uno spettacolare evento pirotecnico. Le Festas do Mar sono l'occasione giusta per conoscere, scoprire e immergersi nella ...Nuovi spazi del centro storico da conoscere e vivere in una modalità inedita, due mezze serate per fare un pieno di divertimento e conoscenza, 12 ore per stare bene insieme e godere di una città modul ...