“A gettone guadagno più di un primario” | la confessione di un dottore

Leggi su notizie

(Di mercoledì 23 agosto 2023) La rivelazione di una “” in una intervista al quotidiano “La Repubblica” che guadagna molto più di unSi chiama Giovanni Sella, ha 46 anni ed è un medico. Gettonista. Meglio precisarlo visto che le sue entrate sono decisamente maggiori rispetto ad altri suoi colleghi che lavorano in Pronto Soccorso. Dopo il decreto in vigore (verso la fine del mese di maggio) non ha visto dei grandi cambiamenti. L’obiettivo del ministero della Salute è quello di fermare questo fenomeno. Alla ‘Repubblica’ ha raccontato un po’ la sua vita, le sue esperienze lavorative e molto altro ancora. Medico (Pixabay Foto) Notizie.com“Nel 2002 ho fatto il corso per l’emergenza e per diventare medico di base. Ho lavorato al 118 di Ravenna per 10 anni. Poi ho fatto il medico di famiglia per un paio di anni, ma ho mollato perché non mi ...