A fuoco il Drago di Vaia | distrutta l' opera sull' Alpe Cimbra | non si esclude la pista dolosa

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Sul posto, in località Magrè di Lavarone, sono intervenuti subito i vigili dele i volontari della zona, ma la scultura era già avvolta dalle fiamme

A fuoco il Drago di Vaia. Incendio doloso distrugge l'opera di Martalar Il T Quotidiano

Era nato, quasi come una ...È stato completamente distrutto da un incendio il Drago di Vaia, l'opera d'arte realizzata da Marco ... Sul posto, in località Magrè di Lavarone, sono intervenuti i vigili del fuoco volontari della ...