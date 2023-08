A Cormano nuovi spogliatoi per il centro sportivo

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Anche se è piena estate, procedono ai lavori sui progetti intrapresi dalla giunta Magistro e per quanto riguarda e il bloccoal, iprendono forma in vista della nuova stagione sportiva. La ristrutturazione aL’opera aldi, con la realizzazione dei, prevede ...

esempi di corsia dinamica in autostrada Il tratto urbano dell'autostrada A4, compreso tra ... Autostrade per l'Italia ha introdotto la quarta corsia dinamica tra le uscite die Viale ...esempi di corsia dinamica in autostrada Il tratto urbano dell'autostrada A4, compreso tra ... Autostrade per l'Italia ha introdotto la quarta corsia dinamica tra le uscite die Viale ...... tra lo svincolo die quello di viale Certosa, in entrambe le direzioni. Un passo ... digitalizzazione e allo sviluppo disistemi di mobilità. La quarta corsia dinamica (definita tale ...

A Cormano il nuovo biolago ai Giardini condivisi Il Notiziario

Anche se è piena estate, procedono a Cormano i lavori sui progetti intrapresi dalla giunta Magistro e per quanto riguarda e il blocco spogliatoi al centro sportivo, i nuovi spogliatoi prendono forma ...Con l'estate, Cormano si è regalata il nuovo biolago ai Giardini condivisi: la piena funzionalità già nel mese di settembre ...