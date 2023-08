A 58 anni | senza costume sul gommone | un video sconvolgente | la riconoscete?

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 23 agosto 2023) L'anguria, si sa, è il frutto più fresco e dissetante che esista in estate, vero refrigerio per un palato disidratato dal caldo. Eppure, anche questa può diventare hot… se di sopra ci si posa un'Elizabeth Hurley tutta nuda e in libertà. Ed è proprio quello che è accaduto, perché l'attrice britca ha postato sul suo profilo Instagram unin cui compare come mamma l'ha fatta mentre si gode il sole in piscina. Una tintarella integrale mentre galleggia a bordo di un materassino a forma di anguria, corredata da un commento inequivocabile: “Semplicemente fluttuante su una fetta di anguria”. Liz Hurley ha dimostrato una cosa, che a 58è in forma splendida e con le sue foto mostra tutta la sua bellezza e sensualità. La si vede spesso in pose in bikini sui suoi profili social, lei si mostra con disinvoltura e fa anche ...