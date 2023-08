33 Stradale | Alfa Romeo Australia ' chiama' la AI

33, tra una settimana la supercar diRomeo sarà svelata. Il 30 agosto alle 17 al Museo storico di Arese la serie limitata, probabilmente proprio di 33 esemplari, sarà svelata. L'attesa ...Per vedere la nuovaRomeo 33, o come si chiamerà, bisognerà attendere ancora una settimana. Nel frattempo, però, la Casa del Biscione ha chiesto agli appassionati di immaginarsi come sarà, descrivendola ...È tutto pronto e ormai manca pochissimo, dopo una lunga attesa finalmente inizia il conto alla rovescia: il Biscione presenterà tra solo una settimana il 30 agosto la nuovaRomeo 33. L'anteprima si svolgerà in occasione di un evento dedicato presso il museo storico del brand ad Arese, dove la nuova supercar sarà svelata ufficialmente al pubblico. Come sarà.

La filiale australiana del costruttore ha fatto descrivere ai suoi follower ciò che si aspettano dalla nuova supercar, così da generare dei rendering con l'intelligenza artificiale ...