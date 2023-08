16enne accoltella bambino di 8 anni a scuola | choc in Germania

Uno studente di 16 anni ha accoltellato, ferendolo gravemente, un bambino di otto anni in una scuola di Bischofswerda, nel land tedesco della Sassonia. L'assalitore è stato neutralizzato e quindi ...... è stata accoltellata da un suo studente. Nella serata di martedì 30 maggio le autorità ... Ma c'è un aspetto che mi ha molto colpito: non solo che ci sia un ragazzo cheuna sua ...Il, rimasto in aula, è stato successivamente fermato dai carabinieri intervenuti sul posto. L'alunno era "sotto osservazione". Ma Raffaeli, nel corso della sua intervista, ha raccontato anche ...

16enne accoltella bimbo di 8 anni a scuola, poi si dà fuoco EuropaToday

(LaPresse) Un ragazzo di 16 anni, armato di coltello, ha ferito una bambina di otto anni in una scuola di Bischofswerda, a est della città di ...Il ragazzo ha preso d'assalto l'edificio spargendo il panico tra insegnanti e bambini prima di provare a uccidersi. La polizia lo ha arrestato, il bambino aggredito è in condizioni gravi ma non sarebb ...