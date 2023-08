Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Roma, 23 ago. (Adnkronos) - "Dopo aver risposto per settimane alle richieste di aiuto della Guardia costiera italiana per effettuare numerosi salvataggi, il governo ha disposto per 20 giorni il fermo e multato di 10mila euro l'imbarcazione Open Arms. Non ci sono francamente parole per giudicare questa destra che, nell'estate record di sbarchi di migranti, non rispetta alcuna norma umanitaria internazionale, abbandona i minori stranieri a se stessi e lascia soli i sindaci di tutta Italia a gestire questa emergenza umanitaria. Sulla vicenda presenteremo una interrogazione parlamentare". Lo dichiara Marco Simiani, deputato Pd, presente oggi a Carrara, dove è stato notificato il fermo al capitano della nave Open Arms. "Siamo di fronte - conclude Simiani - a un governo indegno: prima fanno una legge per impedire i salvataggi in mare, poi chiedono alle Ong di intervenire perché alle ...