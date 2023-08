10.mila volontari ripuliscono 20 mln di mq fra spiagge e fondali

(Di mercoledì 23 agosto 2023) su Tg. La7.it - Ry - Party - Amo , la collaborazione per l' ambiente fra WWf Jova Beach e Intesa San Paolo ha permesso di pulire venti milioni di metri quadri di, ...

E per farlo così oltre 10milasi sono messi all'opera raggiungendo il traguardo di 20 milioni di mq ripuliti, un traguardo raggiunto con largo anticipo rispetto alle previsioni.E per farlo così oltre 10milasi sono messi all'opera raggiungendo il traguardo di 20 milioni di mq ripuliti, un traguardo raggiunto con largo anticipo rispetto alle previsioni.... tanto da costringere l'assessorato ad acquistarne altri 4. L 'iniziativa sarà riproposta in ... TEMI: cittadinicura del verde verona fiori montorio montorio notizie verona ponte dell'...

10.mila volontari ripuliscono 20 mln di mq fra spiaagge e fondali TGLA7

E per farlo così oltre 10mila volontari si sono messi all'opera raggiungendo il traguardo di 20 milioni di mq ripuliti, un traguardo raggiunto con largo anticipo rispetto alle previsioni. 340 gli ...A.A.A. nonno vigile cercasi. Il comune di Rozzano - si legge in una nota dell'amministrazione - "cerca nuovi volontari per favorire l’attraversamento degli alunni sulle strisce pedonali davanti ai ...