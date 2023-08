(Di martedì 22 agosto 2023) "Abbiamo quasi 9persone ospitate rispetto a questomigratorio. Non abbiamo mai rifiutato nessuno, ma siamo preoccupati perché non ci sono più spazi e la situazione rischia di diventare ...

"Abbiamo quasi 9 mila persone ospitate rispetto a questo flusso migratorio. Non abbiamo mai rifiutato nessuno, ma siamo preoccupati perché non ci sono più spazi e la situazione rischia di diventare ...... a partire dal Veneto come si capisce bene dalle parole dure del presidentee di tanti sindaci ... psicologico e quello linguistico, lasciando in praticavitto e alloggio e finendo per ...Rispetto a eventual i responsabilità del governo sugli sbarchiafferma: "Ho il massimo ... L'Ue vive Lampedusa come confine italiano eitaliano. Non come confine europeo". I sindaci leghisti ...

Zaia, solo in Veneto 9 mila migranti con l'ultimo flusso - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

"Abbiamo quasi 9 mila persone ospitate rispetto a questo flusso migratorio. Non abbiamo mai rifiutato nessuno, ma siamo preoccupati perché non ci sono più spazi e la situazione rischia di diventare in ...Sul polverone alzato dai sindaci leghisti sulle politiche migratorie e sulla loro gestione interviene anche il presidente Zaia.