(Di martedì 22 agosto 2023) Si è aperto a Johannesburg, in Sudafrica, un summit dei(Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica) Paesi oggi accomunati soprattutto per la loro opposizione all'. Spingono per un "...

ha condannato i Paesi occidentali per quelle che ha definito le "sanzioni illegittime che calpestano tutte le norme del commercio internazionale" e per le loro politiche che a suo parere ...Due oblast in mano - per la maggior parte - ai soldati di, dove sono stati ammassati da Mosca ... La resistenza ucraina non è solo armi, ma anche furgoncini chei razzi per far ......chi l'ha vissuto può sapere quanto sia forte e quanto crei vincoli umani indissolubili che...la Russia e il suo farsi garante di una coalizione di centro -destra fisiologicamente pro. ...

Xi e Putin sfidano l'Occidente al vertice dei Brics Agenzia ANSA

Si è aperto a Johannesburg, in Sudafrica, un summit dei Brics (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica) Paesi oggi accomunati soprattutto per la loro opposizione all'Occidente. (ANSA) ...L'apertura, domani, del vertice vero e proprio dei cinque Paesi (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica) è stata preceduta da un Business Forum in cui è intervenuto anche Vladimir Putin, sebbene in ...