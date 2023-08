WWE | Nakamura spiega cosa ha bisbigliato a Rollins | conosce il suo punto debole

(Di martedì 22 agosto 2023) Il WWE World Heavyweight Champion Sethcontro Shinsukeè ora ufficiale per il prossimo PLE della WWE: Payback. L’incontro è stato annunciato nella puntata di questa notte di WWE Raw, doveha fatto un promo in cui hatoha sussurrato all’orecchio dila settimana precedente, rivelando che quelle parole hanno riempito il campione di paura e insicurezza.ha detto di essere consapevole dellazza die di voler sfruttare la stessa a Payback. “Ho sussurrato a Seth … So della tua schiena”, ha dettoin un’intervista pre-registrata. “La schiena di Seth è malandata da molti anni. Vive nel dolore e questo dolore crea un vuoto dentro di lui che ...

Seth Rollins vs Shinsuke Nakamura è ufficiale: si farà a Payback 2023

