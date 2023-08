WWE | Incredibile Akira Tozawa | torna alla vittoria dopo ben sei anni!

(Di martedì 22 agosto 2023) La carriera diin WWE è stata finora abbastanza particolare. Giunto come un ottimo peso leggero non ha mai raccolto grandi successi, vincendo il titolo Cruiserweight solo una volta per detenerlo meno di una settimana. Quellacontro Neville, oggi conosciuto come PAC in AEW, è stata anche la sua ultimain singolo e parliamo di sei anni fa, da allora peruna sfilza di sconfitte e poche soddisfazioni, se si eccettua il periodo in cui ha raccolto ben 15 titoli 24/7 venendo spesso relegato al comedy. Stanotte il giapponese ha è stato scelto da The Miz come avversario con l’A-Lister che puntava ad unafacile per lanciare un segnale a LA Knight. Yeah!un piccolo confronto verbale sul ring con ...

Un successoper ladal momento che si è trattata dell'edizione di SummerSlam con i più alti incassi di sempre. Chiara testimonianza di come l'interesse dei fan di tutto il mondo verso ...Il presidente dellaVincent K. McMahon concorda: "Dato l'lavoro che Ari ed Endeavor hanno svolto per far crescere il marchio UFC quasi raddoppiando le sue entrate negli ultimi sette ...Triple H, leggenda del ring (14 volte campione del mondo) e oggi vicepresidente della, ha scritto: "Un artistache ha creato una profonda connessione con i fan del wrestling in tutto ...

John Cena ha pubblicato un breve tweet per commentare il suo imminente ritorno in WWE, che avverrà durante il mese di settembre.Rikishi è un Hall of Famer della WWE ed è anche il padre degli Usos e di Solo Sikoa. Anche se non è stato ancora visto in televisione per la storyline della Bloodline, Rikishi sembra aver cambiato il ...