WWE | Chad Gable fa l’impresa | ma non basta per spodestare Gunther

(Di martedì 22 agosto 2023)è sempre più vicino al traguardo dei 454 giorni da campione Intercontinentale, una cifra che lo isserebbe in testa alla classifica come campione più longevo di sempre superando Honky Tonk Man fermo a 453.è un campione dominante che in questo anno abbondante ha sconfitto diversi avversari di livello, come Sheamus e Drew McIntyre, adesso sulla sua strada è arrivato un avversario più abbordabile sulla carta per la differenza fisica, ma in un periodo di forma straordinario.si è guadagnato una title shot vincendo un fatal-4-way match un paio di settimane fa e stanotte a Raw è andato in scena il match titolato. Una vittoria che lascia l’amaro in bocca Match titolato che non ha visto affollamenti di alleati a bordo ring, ma solo i due avversari sul quadrato. Differenza fisica notevole, ...

WWE: Risultati WWE Raw 21-08-2023 (Chad Gable cerca il colpo grosso)

Dopo mesi dal suo approdo sui ring di Raw e SmackDown, l'atleta europeo riceve la sua prima clamorosa sconfitta sui ring dello show rosso ...Gable earned his title shot on Raw earlier this month after overcoming Matt Riddle, Tommaso Ciampa and Ricochet in an emotional hometown win, setting the stage for this showdown.