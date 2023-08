WWE | A Raw sembra esserci una certezza | il Judgment Day rimane ben saldo nel main event dello show

Cody Rhodes vs Brock Lesnar Nell'ultimo episodio di Monday Nighti due si sono prima stretti la ... Money in the Bank: le nostre interviste alle stelle dellaWomen's Championship - Asuka vs ...Kurt Angle ha raccontato di aver parlato con lui a Filadelfia, in occasione delle celebrazioni per il 30° anniversario di(programma televisivo della World Wrestling Entertainment ), che si ...... era stato convinto dalla madre a lasciare la propria casa per andare a conoscere John Cena, grande star dellasia per Smack Down che per. Misha e la sua famiglia, dopo una fuga ...

WWE Raw Report 21/08/2023 - Raw is Québec Tuttowrestling

Bleacher Report catches you up on the latest news from the WWE Universe. Rhodes Asked for Match vs. Cena Cody Rhodes has firmly established himself as one ...Mercedes Mone teases that she wants to face Bayley again. During her time with WWE, Mone, then known as Sasha Banks, was one of the company's top stars. She held the Raw Women's Championship five ...