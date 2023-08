WTA Cleveland 2023 | Jasmine Paolini eliminata da Xinyu Wang al secondo turno

(Di martedì 22 agosto 2023) Finisce alil cammino dial WTA 250 di, ultimo evento prima degli US Open. La toscana deve cedere il passo alla cinesecon il punteggio di 6-4 6-3. L’asiatica è destinata ad affrontare ora una tra la russa Ekaterina Alexandrova e la bielorussa Aliaksandra Sasnovich, mentre per la numero 2 d’Italia ora l’obiettivo è puntato su New York e sulla speranza di un sorteggio favorevole almeno a livello di primo. L’andamento del primo set è un po’ particolare, perché se è vero che le due sul ritmo finiscono per equivalersi, è altrettanto vero che, seppure un solo gioco finisca ai vantaggi, per tutta la prima metà del parziale chi è alla risposta arriva a 15 o, più spesso, a 30. Sul 4-4, però, ...

