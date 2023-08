World Surf League | Fioravanti chiude al nono posto la sua miglior stagione

Leggi su sportface

(Di martedì 22 agosto 2023) Con una semifinale al Shiseido Tahiti Pro si è conclusa ladiper Leonardo. Ilista romano è stato battuto da Jack Robinson, rivelatosi poi vincitore della tappa, in semifinale con il punteggio di 15.83 a 8.84. Una sconfitta tutto sommato indolore perché con il punteggio ottenuto (6.085) Leonardo raggiunge ilnel ranking WSL, ile in assoluto della sua carriera, con un totale di 37.985 punti. Un 2023 ricco di soddisfazione per l’azzurro, che si è guadagnato anche un pass per Parigi 2024, che sarà la sua seconda Olimpiade dopo quella di Tokyo. “È stata una gara veramente speciale. Ho fatto scelte giuste, ho preso onde buone e hoato molto bene: una delle ...