West Ham | nuova offerta per Kudus | la risposta dell’Ajax

(Di martedì 22 agosto 2023) IlHam sta provando in tutti i modi a convincere l’Ajax a cedere Mohammede ha alzato l’ultimafatta IlHam sta provando in tutti i modi a convincere l’Ajax a cedere Mohammede ha alzato l’ultimafatta. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano gli Hammers hanno presentato unaformale perdi 42 milioni. L’Ajax ha rifiutato la proposta e non ha nessuna intenzione di accettare a quelle condizioni. IlHam ora deciderà se lasciare perché non c’è accordo.

Commenta per primo Con Mavropanos passato ufficialmente al, lo Stoccarda si cautela in difesa. Dal San Gallo arriva il centrale classe 2002 Leonidas Stergiou . Nonostante le origini greche (proprio come Mavropanos), il nuovo acquisto dello Stoccarda ..., ufficiale - Nel pomeriggio odierno ilha ufficializzato un importante colpo in entrata. Come riportato da ' Alfredo Pedullà ', infatti, gli 'Hammers' hanno concluso la trattativa ...Konstantinos Mavropanos, difensore centrale dello Stoccarda accostato anche al Napoli, è ufficialmente un nuovo calciatore del. Il comunicato del club CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie

Il difensore greco, 25 anni, arriva a titolo definitivo dallo Stoccarda e ha firmato un contratto quinquennale.Konstantinos Mavropanos è un nuovo giocatore del West Ham. Lo ha ufficializzato il club londinese. Il difensore greco classe 1997 ...