Wayfinder | L’accesso anticipato del nuovo MMO è un successone

Leggi su gamerbrain

(Di martedì 22 agosto 2023) L’universo dei videogiochi è come un viaggio: una serie di avventure travolgenti, momenti di gioia e sfide inaspettate. Questo scenario si è materializzato con il lancio dell’altamente atteso MMO ““, il quale ha debuttato in accessolo scorso 17 agosto in esclusiva per PC e PlayStation. Creato dalla stessa mente dietro Darksiders Genesis, il gioco è stato accolto con entusiasmo dai giocatori, ma non è mancato di incappare in difficoltà che hanno provocato frustrazione e richiesto interventi rapidi da parte degli sviluppatori. Partenza col botto per ilMMOCome spesso accade con i giochi in accesso, i primi giorni di “” sono stati accompagnati da sfide tecniche, soprattutto legate all’infrastruttura dei server e alla gestione ...