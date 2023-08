Walt Whitman e le citazioni improbabili

Leggi su butac

(Di martedì 22 agosto 2023) A inizio agosto ci avete segnalato un testo che stava circolando in rete, questo: – Ti sei fatta crescere i capelli… — Così pare. – Ce li avevi corti quando stavi con me. — Lo so. – Stai bene, comunque. — Grazie. – Sei proprio bella. — Non dovresti dirmelo. Sono la tua ex. – Posso dirtelo. Ti ho amato. Sul suo viso comparve una smorfia: — Mi hai amato solo perché sono bella? – No, affatto. Ti ho amato perché… in realtà non lo so il perché. — Come sarebbe a dire che non sai perché? – Che tu eri… non lo so. Ci fu un attimo di silenzio, poi lei finalmente sorrise: — Io ti amavo. Tu non l’hai mai capito, ma io ti amavo. – Tu non me l’hai mai detto. — Hai ragione. Ti ho detto molte altre cose ma non quella. – Mi hai detto che ero un coglione, che ti trattavo male, che ero immaturo… Sbuffò: — Dio mio, lo sai che non lo pensavo davvero. – E che pensavi davvero? — Che eri fantastico. Avevi ...