Vuelta a España 2023 | la Intermarché-Circus-Wanty con una squadra di cacciatori di tappe

(Di martedì 22 agosto 2023) Senza un capitano per la classifica generale e con l’obiettivo di andare a caccia delle vittorie di tappa. Questa sarà laall’ormai imminente. Una formazione che proverà a stupire nel corso delle tre settimane e che sicuramente si farà vedere ogni giorno nelle varie fughe. Sicuramente è da notare l’assenza tra i convocati di Louis Meintjes. Il sudafricano non è riuscito a recuperare dalla frattura alla clavicola patita all’ultimo Tour de France. Sicuramente una perdita importante per la, visto che Meintjes lo scorso anno allaaveva chiuso all’undicesimo posto nella generale, con anche una vittoria nella nona tappa. Sarà dunque unaall’attacco e che cercherà di ...