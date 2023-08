(Di martedì 22 agosto 2023) Collaborazione fra la Fipav e il ministero del Turismo. ROMA - Nell'ambito della collaborazione in atto tra la Federazionena Pallavolo e il ministero del Turismo, è stato realizzato unche ritrae le, campionesse d'Europa in carica, posare con la maglietta raffigurante la Venere

ROMA - Nell'ambito della collaborazione in atto tra la Federazione Italiana Pallavolo e il Ministero del Turismo, è stato realizzato unche ritrae le azzurre campionesse d'Europa in carica, posare con la maglietta raffigurante la Venere scelta dal Ministero del Turismo per richiamare la grande bellezza italiana con lo slogan: "...Modenapallavolo radunoCUNEO2023 - 24 Palleggiatori Daniele Sottile, Edoardo Colangelo Opposti Mads Jensen, Federico Giacomini Centrali Lorenzo Codarin, Marco Volpato, Massimiliano Cioffi, Leonardo Coppa ...

Volley: Video azzurre per 'Italia Open To Meraviglia' Tiscali

Le azzurre della pallavolo, campionesse d'Europa in carica e impegnate nel torneo continentale per la difesa del titolo, posano con la maglietta raffigurante la Venere scelta dal ministero del Turismo ...Collaborazione fra la Fipav e il ministero del Turismo.ROMA (ITALPRESS) - Nell'ambito della collaborazione in atto tra la Federazione ...