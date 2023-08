VOLIAMO SUL MONDO! Gianmarco Tamberi re di tutto! Mitico oro ai Mondiali | magia da 2 36

Leggi su oasport

(Di martedì 22 agosto 2023) SEI NELLA STORIA. SEI UN FENOMENO. SEI UN ALIENO. SEI UN PORTENTO. SEI UN DIO VOLATO NELL’EMPIREO DELL’IMMORTALITÀ ETERNA ED ETEREA DELLO SPORT ITALIANO. Grazie. Punto. Stop e a capo.ha vinto tutto, come soltanto i fuoriclasse, come soltanto i fenomeni assoluti di una disciplina, padroni capaci di giganteggiare in maniera trasversale. Il fuoriclasse marchigiano si è laureato Campione del Mondo, conquistando l’unico titolo che mancava al suo glorioso palmares: il 31enne ha completato il Grande Slam in una magica notte di Budapest, dove ha preso in mano lo scettro del salto in alto con un meraviglioso, straripante, vertiginoso volo a 2.36 metri, piazzato al primo tentativo e mettendo in ginocchio l’intera concorrenza. Campione Olimpico a Tokyo 2020, Campione del Mondo a Budapest 2023, Campione d’Europa nel 2016 e nel 2022, Campione del ...