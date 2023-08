“Volevo un gatto nero” viene certificata Disco d’Oro

...all'erta come unindispettito. La donna abbassò l'arco ridacchiando. - Carica una terza freccia, non la fermerò. - Oh, sono sicura di no ma non è mio desiderio finirti in modo veloce....... autentici hit del genere, come 'Carissimo Pinocchio', 'Quarantaquattro gatti', 'Il caffè della Peppina', 'unnero'. 'popOFF!' è il progetto (consegnato anche alle tracce dell'omonimo ......alle 23.30 (dopo la vittoria promozione con la Reggina ndr) avevo già comunicato a tutti che... Era stato ribattezzato dai tifosi la "jatta" (il) per la sua reattività tra i pali ed il ...

"Volevo un gatto nero" conquista il Disco d'Oro 54 anni dopo la sua ... Novella 2000

In queste ultime ore si è diffusa la notizia secondo la quale "Volevo un gatto nero" del Piccolo Coro dell'Antoniano" è Disco d'Oro".Lamezia Terme - 'Volevo solo dire un enorme ringraziamento a tutto il meraviglioso staff medico dell'Azienda sanitaria provinciale Catanzaro per essersi preso cura di me e aver fatto un fantastico int ...