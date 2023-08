Viva Rai2! sta per tornare – Promo

(Di martedì 22 agosto 2023)Rai2 Lasciata con polemica la location di via Asiago, quale sarà la location della prossima edizione di? E’ questa la domanda che si stanno ponendo, ormai da diverse settimane, i telespettatori del programma mattutino condotto da Fiorello con la partecipazione di Fabrizio Biggio e Mauro Casciari. Un quesito su cui lo showman ha voluto giocare nel primo spot del ritorno della trasmissione, trasmesso ieri sera su Rai1. Nel corso dei 15 secondi delviene inquadrato, infatti, uno spiazzo vuoto, probabilmente un parcheggio, dove è possibile scorgere alcuni cespugli verdi. Un luogo non ben identificato che potrebbe essere nei pressi del Foro Italico, indicato nelle scorse settimane come ipotetico sostituto di Via Asiago. Spot in cui non appaiono né Fiorello, né tanto meno ...

...trasmissione di Fiorello - Video Dopo le tante polemiche che hanno riguardato il programmaRai 2 , ideato e condotto da Rosario Fiorello , oggi abbiamo una certezza: lo show del mattino di...Lo showman siciliano è una garanzia: qualsiasi suo programma si svela sempre un enorme successo. E solo lui poteva inscenare un vero e proprio varietà alle sette del mattino su. Il suoha raggiunto ascolti record e straordinari tanto che in molti chiedono a gran voce che a settembre ritorni in onda con una seconda edizione. Tuttavia, nell'ultimo numero di Gente uscito ...Il destino incerto della trasmissione Ancora non si conosce il futuro di ''. Come spiegato da Fiorello nelle scorse settimane in un video su instagram, la trasmissione sicuramente non andrà ...

Viva Rai 2, primo mini promo per la seconda stagione (nella nuova location) (VIDEO) Tvblog

Lasciata con polemica la location di via Asiago, quale sarà la location della prossima edizione di Viva Rai2! E’ questa la domanda che si stanno ponendo, ormai da diverse settimane, i telespettatori ...La Rai si sbilancia: mostrata la nuova location del programma di Fiorello Primo barlume di speranza per i fans di Viva Rai2 che in questi mesi hanno ...