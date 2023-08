“Visite mediche già completate” | l’annuncio cambia il mercato del Napoli

(Di martedì 22 agosto 2023) Queste sono le ore più calde deldel, sia per le operazioni in entrata che per quelle in uscita ci sono sviluppi importanti Dopo una prima fase relativamente tranquilla, dove l’unica trattativa portata a termine è stato il ritorno di Pierluigi Gollini nelle vesti di vice Meret, ildelsi è di colpo acceso nel mese di agosto, proprio in prossimità dell’inizio del campionato. E proprio dalla prima gara stagionale contro il Frosinone, e più precisamente dalle convocazioni, ci si è resi conto che un calciatore delè oramai ai saluti. Si tratta di Diego Demme, non convocato per il primo match di campionato, ai margini del progetto e fuori rosa., Demme ai saluti: un colpo dipuò sbloccare la trattativa La squadra ...

... gli ok dati all'Inter, i brindisi con lui e la moglie in un hotel di Milano, la videochiamata con il figlio per organizzare le, l'arrivo di altri familiari e del cameraman per le ...Mancano gli ultimi dettagli con i bavaresi - che nel frattempo lavorano per il suo sostituto - , poi il classe '96 volerà in Italia per sostenere lee firmare il contratto quinquennale ...Doku dovrebbe raggiungere Manchester nella giornata di oggi per sottoporsi alle. ...

BOLOGNA, VISITE MEDICHE PER JESPER KARLSSON - Sportmediaset Sport Mediaset

E ancora: il nostro appuntamento insieme presso la sede dell'Inter, gli ok dati all'Inter, i brindisi con lui e la moglie in un hotel di Milano, la videochiamata con il figlio per organizzare le ...Il Catanzaro ha trovato il suo difensore. Come rivela gianlucadimarzio.com, in giornata sono previste le visite mediche di rito per Luka Kranjc..