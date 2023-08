Virus respiratorio sinciziale neonati | in Usa ok primo vaccino per donne incinte

(Di martedì 22 agosto 2023) (Adnkronos) – La Food and Drug Administration (Fda) statunitense ha approvato ilda somministrare alleche protegge idal(Rsv), causa di bronchioliti e polmoniti. Il, prodotto da Pfizer, viene somministrato alle madri nella fase avanzata di gravidanza e fornisce protezione ai bambini durante i primi sei mesi di vita. Si tratta dell'ultima arma nell'arsenale di vaccinazioni contro questoprincipale causa di ricovero ospedaliero nei, e responsabile della morte di migliaia di anziani ogni anno. Uno studio in doppio cieco su oltre 7.000in tutto il mondo ha ...

