Vip rossi contro Gualtieri | la lista si allunga | Gasmann | “Offensivo sul degrado di Roma” video

(Di martedì 22 agosto 2023) «Caro sindaco, mi sono rivolto spesso alla sua giunta per mettere attenzione suldi. Lei capisce che ora, con la città in queste condizioni, postaredi una decina di lavoratori dell’Ama che tagliano l’erba siaper chi la città la abita?». Così Alessandro Gassmann in un tweet si rivolge a Robertoche da alcuni giorni sui social, con l’hasthag #OgniGiornoPer, sta raccontando l’impegno dell’amministrazione per la pulizia della città. Anchesulla gestione dei rifiuti Una situazione disastrosa quella dei rifiuti nella Capitale che, già nei giorni passati, aveva registrato unadenuncia di Sabrina Ferilli dalla centralissima via Cola di Rienzo aveva ...

D'altronde, nel corso delle varie edizioni della versione, c'è sempre stato qualche ex volto di ... Ma la stessa 39enne, che da poco è convolata a nozze con Alessandro, ha smentito l'...... vede Fabio Fazio intento a pescare in un laghetto per trovare i pesciper la nuova ... Effettivamente Ballando ne ha salvati dicaduti in disgrazia. ......Margherita! - guarda SUL LAGO DI COMO - Il Lago di Como resta una delle mete più amate deiche ... Francesca Sofia Novello e Valentino, vacanze d'amore in famiglia: scalatori provetti con la ...

Lo chef dei vip diventa giudice: David Fiordigiglio va in tv con Benedetta Rossi la Repubblica

In vacanza in Salento, dove si trova in questo momento insieme al marito Davide Devenuto, Serena Rossi nasconderebbe un dolce segreto: stando ai pettegolezzi infatti l'attrice napoletana sarebbe incin ...Il mese di agosto non ci ha mostrato matrimoni vip, non ci ha regalato grandi notizie ma potrebbe darci una bellissima novella con l’indiscrezione che riguarda Serena Rossi. Dopo l’annuncio di Miriam ...