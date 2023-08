Violenza su donne | Marti Lega | ‘importante cultura rispetto a scuola’

(Di martedì 22 agosto 2023) Roma, 22 ago. (Adnkronos) – “Il brutale episodio di pochi giorni fa compiuto da sette miseri criminali nei confronti di una diciannovenne a Palermo ha sconvolto e segnato tutti noi. Purtroppo, non è il primo né l’unico: è necessario sradicare questo fenomeno insegnando in tutte le scuole ladele contrastando ogni forma dicontro le. Gli istituti scolastici rappresentano il principale baluardo dell’educazione dei nostri ragazzi. Ottima, quindi, l’iniziativa appena lanciata dal ministro Giuseppe Valditara che punta a un codice morale e comportamentale degli studenti attraverso incontri con personale specializzato e con le vittime. La, da sempre attenta al tema, ha già presentato alla Camera una proposta di legge per l’introduzione dell’insegnamento delle pari ...

sulle: i dati 2022 di un fenomeno drammatico X Leggi anche › "Senza consenso, è stupro. E se lei aveva abiti succinti Anche". La campagna di Amnesty International L'atrocità ...L'uomo - all'epoca accusato disessuale e atti persecutori - agganciava il target di turno con il medesimo modus operandi: dopo aver individuatodi giovane età, le avvicinava quando si ...... la speranza e il riposo sabbatico; il rispetto e la considerazione per le, per lo 'straniero'... attribuzione che però è stata fin troppo usata per fomentare lae scatenare le ...

“Senza consenso è sempre violenza”: arriva la nuova direttiva Ue, le donne avranno 20 anni per denunciare. Pi… la Repubblica

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...Palermo. Stupro al Foro Italico – emergenza violenza contro le donne. On. Giambona: Schifani e Lagalla agiscano tanto quanto predicano . “L’episodio gravissimo dello stupro avvenuto al foto italico è ...