Violenza su donne | Latini Lega | ' educare non è solo dare preparazione nozionistica'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 22 agosto 2023) Roma, 22 ago. (Adnkronos) - "Laè in prima linea nel combattere la, diffondendo la cultura del rispetto, soprattutto nelle scuole. Grazie a un progetto del ministro Valditara, porteremo le vittime dinelle classi e sarà indetta un'iniziativa nazionale il 25 novembre. Parallelamente, sarà attuata una riforma del voto in condotta: si deve ripristinare la valutazione del comportamento nelle scuole secondarie di primo grado in modo che faccia media.i nostri ragazzi non significa soltanto fornire loro una". Così la vicepresidente della commissione Cultura alla Camera e deputata della, Giorgia