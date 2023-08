Violenza su donne | cresce il numero di chi si affida ai corsi di autodifesa

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 22 agosto 2023) Ogni 72 ore in Italia muore una donna e ogni giorno almeno 16denunciano di essere state stuprate. Unadi genere dalla quale provano a difendersi come possono ricorrendo, in sempre più casi, adi, ma non solo. Lo spray al peperoncino, i portachiavi con sirena incorporata contro i malintenzionati e bracciali che lanciano ‘sos’ alle centrali operative sono accessori che trovano sempre più acquirenti nel mondo femminile. Kit di sicurezza che dimostrano, però, come la paura di avvertire passi nel buio non si assopisca mai. Sono 75 i femminicidi da inizio anno, Anna Scala è solo l’ultima della lista, mentre secondo le statistiche della Direzione centrale della polizia criminale i casi disessuale sono stati 5.991 nel 2022 (l’81% dei casi con vittime ...