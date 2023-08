Violenza su donne | Boldrini | ' risposta non è castrazione chimica e aumento delle pene'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 22 agosto 2023) Roma, 22 ago. (Adnkronos) - "Cosa sta succedendo nel nostro Paese? La cronaca fotografa una spaventosa escalation di violenze commesse dagli uomini contro le, non ultimo l'atroce stupro di gruppo compiuto a Palermo: sette giovani, di cui uno minorenne, si sono accaniti in branco su una ragazza di 19 anni scatenando tutta la loro ferocia. A corollario di tanto orrore, sono spuntate come funghi non solo le chat dove si prendono le difese degli aguzzini secondo il solito, infame schema ('Lei se l'è cercata', 'Lei era ubriaca', 'Lei era una poco di buono'), ma anche le altre dove viene condiviso il video di quello stupro, con più di 16mila 'brave persone' che lo scaricano e lo guardano come fossero davanti a un film porno". Così inizia su X Laura, deputata del Partito democratico e presidente del Comitato permanente sui diritti umani nel ...