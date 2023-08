Vieta i bagni del lido a chi proviene dalla spiaggia libera | gestore denunciato Il sindaco | “Allucinante | ci infanga”

(Di martedì 22 agosto 2023) Leno di utilizzare idelperchèda una: è successo a Bacoli, dove ilha deciso di denunciare ildello stabilimento. “Abbiamo provveduto a denunciare unbalneare di Bacoli che si è rifiutato di far utilizzare i propri, ad una donna. Motivo? ‘Lei viene. E qui non può entrare’”, ha scritto Josi Gerardo Della Ragione,della località balneare alle porte di Napoli. “Una robacheil buon nome della nostra città. E, peggio ancora,molti altri concessionari di arenile che, invece, ...

'Abbiamo provveduto a denunciare un lido balneare di Bacoli che si è rifiutato di far utilizzare i propri, ad una donna. Motivo 'Lei viene dalla spiaggia libera. E qui non può entrare'. Una ..."Abbiamo provveduto a denunciare un lido balneare di Bacoli che si è rifiutato di far utilizzare i propri, ad una donna. Motivo 'Lei viene dalla spiaggia libera. E qui non può entrare'. Una ..."Abbiamo provveduto a denunciare un lido balneare di Bacoli che si è rifiutato di far utilizzare i propri, ad una donna. Motivo 'Lei viene dalla spiaggia libera. E qui non può entrare'. Una ...

Vieta i bagni del lido a chi proviene dalla spiaggia libera, denunciato Agenzia ANSA

Il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, ha denunciato il gestore di un lido che ha impedito a una donna di utilizzare i bagni ...Nella diffida, abbiamo specificato che una nuova violazione dei più basilari diritti dei bagnanti, sarà punita con la revoca ... quella avviata la scorsa estate contro chi, a Miliscola, vietava ...